На проспекте Луначарского ограничат движение до 2029 года

Планируются работы строительству инженерных сетей.

В Калининском районе Петербурга вводятся дорожные ограничения с 13 июля до 26 февраля 2029 года. Речь идет о проспекте Луначарского на участках от Гражданского проспекта до улицы Черкасова и от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения. Там планируются работы по строительству инженерных сетей, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

Кроме того, в связи с ремонтом дорожного покрытия на улице Жукова с 13 по 14 июля затруднится проезд от Пискаревского проспекта до Кондратьевского проспекта, также закроют движение от Феодосийской улицы до Кондратьевского проспекта.

Ранее на Piter.TV: на Литейном мосту в Петербурге начнется ремонт с 14 июля.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга