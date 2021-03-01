На Литейном мосту в Петербурге начнется ремонт с 14 июля

В Петербурге обновят покрытие Литейного моста.

С 14 июля на Литейном мосту стартуют ремонтные работы. Специалисты обновят более 11,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, а движение транспорта будет временно ограничиваться поэтапно.

В Петербурге начнется ремонт Литейного моста, соединяющего Центральный, Калининский и Выборгский районы города. Работы стартуют 14 июля и будут проходить в несколько этапов.

Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", специалисты заменят более 11,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия. Во время ремонта движение полностью перекрывать не планируют, транспорт сможет проезжать по 2 полосам в каждом направлении.

Первый этап пройдет с 14 по 24 июля. Рабочие займутся участком в районе трамвайных путей, а для автомобилей ограничат движение по прилегающим полосам. С 25 июля поток транспорта переведут на подготовленные участки, после чего специалисты начнут ремонт средних полос.

Второй этап продлится до 1 августа. Затем автомобили снова направят по обновленным полосам, а ремонтные работы продолжатся на крайних участках проезжей части. На финальном этапе специалисты обновят съезды с моста. 12 августа работы пройдут на съезде с Пироговской набережной на набережную Кутузова, а 13 августа — на съезде с Воскресенской набережной на Арсенальную набережную.

Ранее мы рассказывали о том, что плановая весенняя очистка мостов и набережных в Петербурге стартовала досрочно.

Фото: Piter.TV