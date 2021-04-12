Неизвестный совершил поджог автомобиля в Карельском переулке

Возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

В понедельник, 23 декабря, в полицию Приморского района обратилась 38-летняя женщина с заявлением о возгорании автомобиля Skoda Superb, владельцем которого она является по доверенности.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, автомобиль был сильно поврежден огнем, поскольку огонь уничтожил салон и двигатель машины. Возбуждено уголовное дело по статье 167 части 2 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

В настоящий момент ведется расследование для установления личности преступника, виноватого в поджоге.

Ранее мы сообщили о том, что задержана виновница конфликта в ПВЗ на Брянцева.

Фото: Piter.TV