Задержана виновница конфликта в ПВЗ на Брянцева

Ей оказалась 45-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Как сообщалось ранее, 22 декабря в полицию Калининского района поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении 23-летней петербурженки, работающей в пункте выдачи заказов на улице Брянцева, 20. девушка сообщила, что получила ушибы и ссадины в результате нападения незнакомой посетительницы.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, после получения заявления сотрудники полиции провели розыск и задержали подозреваемую. Ей оказалась 45-летняя местная жительница.

Женщину доставили в полицейский участок. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Стачек задержан 17-летний пособник телефонных мошенников.

Фото: Piter.TV