На проспекте Стачек задержан 17-летний пособник телефонных мошенников

Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

В ночь на среду, 18 декабря, в правоохранительные органы Петродворцового района поступила жалоба от 84-летней пенсионерки из Стрельны, утверждающей, что накануне вечером она получила звонок от незнакомца, который уговорил женщину перевести деньги через курьера, чтобы сохранить свои сбережения. В результате мошенничества женщина потеряла 2 300 000 рублей.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

В понедельник, 23 декабря, полицейские задержали 17-летнего учащегося машиностроительного техникума, расположенного на проспекте Стачек, подозреваемого в совершении аналогичного преступления.

Ранее мы сообщили о том, что обманутого мошенниками пенсионера отговорили от поджога в Сестрорецке.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти