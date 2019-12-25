Обманутого мошенниками пенсионера отговорили от поджога в Сестрорецке

Несмотря на уговоры полиции, мужчина отказался подавать заявление.

В Сестрорецке молодому мужчине удалось спасти пожилого жителя от преступления. Он убедил пенсионера отказаться от совершения поджога, на который его подбивали мошенники.

Как сообщает 78.ru, накануне 76-летний житель Сестрорецка получил звонок от незнакомки. Женщина заявила, что мошенники пытались заманить пенсионера в ловушку, но теперь он может избежать наказания, если последует её инструкциям. Пенсионер согласился выполнить его просьбу и выполнил все распоряжения женщины, не понимая истинных мотивов. Он не стал задавать вопросов относительно того, зачем нужны эти действия.

После этого женщина предложила упаковать все наличные деньги в сумку вместе с другими предметами и отдать курьеру. Мужчина взял 428 тысяч рублей, гречку, варенье и старую кофту. Затем он передал сумку водителю машины, стоящей возле дома. Вернулся домой, но никак не мог дозвониться до девушки.

Позже ему перезвонила другая женщина. Она утверждала, что первая женщина была мошенницей, и чтобы вернуть деньги, ему следовало следовать новым инструкциям. Женщина велела принести зажигалку, емкость и найти бензозаправку. Однако бензина в машине не оказалось, и мужчина отправился на поиски другого автомобиля. Водитель увидел в окно пожилого человека, который искал бензин. Когда водитель осознал ситуацию, он немедленно вызвал полицию. Молодой человек сумел убедить пенсионера, что его пытались обмануть. Тем не менее, несмотря на уговоры полиции, мужчина отказался подавать заявление.

Ранее мы сообщили о том, что телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджог.

Фото: Piter.TV