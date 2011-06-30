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Посетительница ПВЗ на улице Брянцева избила сотрудницу
Сегодня, 16:16
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Посетительница ПВЗ на улице Брянцева избила сотрудницу

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У 23-летней девушки зафиксировали ушибы и ссадины.

Полицейские Калининского района проводят проверку по факту конфликта в пункте выдачи заказов маркетплейса. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 22 декабря правоохранителям поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним с ушибами и ссадинами обратилась 23-летняя девушка, которая работает в ПВЗ в доме 20 по улице Брянцева. По словам пострадавшей, в ходе конфликта ее избила неизвестная посетительница.

Полиция ищет напавшую. 

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в нападении с ножом на петербуржца в Невском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, пвз, улица брянцева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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