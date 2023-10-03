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Задержан подозреваемый в нападении с ножом на петербуржца в Невском районе
Сегодня, 12:31
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Задержан подозреваемый в нападении с ножом на петербуржца в Невском районе

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Правоохранители Невского района задержали иностранца, подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 22 декабря полицейским заявили о ножевом ранении мужчины около дома 1к1 по улице Крыленко. На месте было установлено, что в парадной неизвестный напал со спины на 27-летнего местного, последнего госпитализировали в тяжелом состоянии. 

По подозрению в совершении этого преступления задержали 37-летнего гражданина Украины, прибывшего в РФ в 2020 году на заработки. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Нарвском проспекте приезжий устроил поножовщину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, улица крыленко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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