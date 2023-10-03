Задержан подозреваемый в нападении с ножом на петербуржца в Невском районе

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Правоохранители Невского района задержали иностранца, подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 декабря полицейским заявили о ножевом ранении мужчины около дома 1к1 по улице Крыленко. На месте было установлено, что в парадной неизвестный напал со спины на 27-летнего местного, последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 37-летнего гражданина Украины, прибывшего в РФ в 2020 году на заработки.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что на Нарвском проспекте приезжий устроил поножовщину.

Фото: Piter.TV