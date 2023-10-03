На Нарвском проспекте приезжий устроил поножовщину

Злоумышленник напал на своего соотечественника.

Полицейские разыскивают иностранца, который стал участником ножевого конфликта на Нарвском проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 22 декабря в полицию Адмиралтейского района поступила информация о ножевом ранении мужчины в квартире дома 29. На адрес прибыли правоохранители, обнаружившие 31-летнего уроженца Узбекистана с ножевыми ранениями груди.

По словам пострадавшего, во дворе дома его ударил ножом малознакомый соотечественник во время конфликта. Мужчину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Фото: Piter.TV