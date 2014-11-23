Задержан мужчина, подозреваемый в поножовщине в Киришах

Полицейские оперативно задержали 60-летнего мужчину.

В городе Кириши Ленинградской области сотрудники полиции задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении ножевого ранения 31-летнему местному жителю.

Инцидент произошёл в ночь на 21 декабря у дома № 23 по Советской улице. В полицию поступило сообщение о ножевом ранении, и прибывшие на место сотрудники обнаружили пострадавшего с раной в области живота. Медики госпитализировали его в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полицейские оперативно задержали 60-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, рядом с местом происшествия. Как установило следствие, во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый ударил своего собутыльника ножом.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведется следствие.

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Фото: Piter.TV