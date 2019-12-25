Жительница Киришей угрожала ножами сотруднице магазина

После хулиганства в магазине в Киришах полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел 17 октября.
В торговую точку, которая расположена в доме в проезде Ленина, зашла женщина и начала размахивать двумя ножами. Молодая сотрудница сразу вызвала правоохранителей. В результате по горячим следам задержали 28-летнюю рецидивистку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.
Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее на Piter.TV: конфликт в автобусе в Петергофе закончился поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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