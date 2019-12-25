Жительница Киришей угрожала ножами сотруднице магазина

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

После хулиганства в магазине в Киришах полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел 17 октября.

В торговую точку, которая расположена в доме в проезде Ленина, зашла женщина и начала размахивать двумя ножами. Молодая сотрудница сразу вызвала правоохранителей. В результате по горячим следам задержали 28-летнюю рецидивистку, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее на Piter.TV: конфликт в автобусе в Петергофе закончился поножовщиной. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти