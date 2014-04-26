Найденную в чемодане в подвале на Невском задушили подушкой

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Санкт-Петербурге обнаружено тело иностранной гражданки, задушенной подушкой, которое было спрятано в чемодане в подвале жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по городу.

По данным источника, убийство совершил соотечественник погибшей, который затем поместил тело в чемодан и спрятал его в подвале дома на улице Ольги Берггольц.

Ранее сообщалось, что тело женщины было найдено в подвале одного из домов в Невском районе. По предварительным данным, подозреваемый, который предположительно был сожителем убитой, покинул территорию РФ, а затем сам сообщил в правоохранительные органы об убийстве. Он также назвал точный адрес, где было спрятано тело.

При осмотре подвала следователи обнаружили закопанный в землю чемодан, в котором находилось тело женщины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.

Видео: Официальный Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу