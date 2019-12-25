В Киришах росгвардейцы нашли дезориентированную петербурженку

Женщина не помнила, как оказалась здесь, но смогла представиться.

Росгвардейцы обнаружили в Киришах дезориентированную жительницу Петербурга и сообщили об этом ее родственникам.

Накануне утром в полицию поступила информация о том, что возле перекрестка проспекта Ленина и улицы Нефтехимиков на земле лежит пенсионерка. Она растерянно оглядывалась по сторонам. Также женщина не помнила, как оказалась здесь, но смогла представиться. Патрульные вызвали скорую помощь.

В ожидании медиков сотрудники вневедомственной охраны попытались самостоятельно найти сведения о пропавшей в социальных сетях. У них получилось выйти на внука потерпевшей. По словам мужчины, 79-летняя бабушка ушла из дома 19 октября и не вернулась. Спустя время петербурженку забрали близкие.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы разыскали девочку, которая пропала в Колпино.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти