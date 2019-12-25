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Росгвардейцы разыскали девочку, которая пропала в Колпино
Сегодня, 14:52
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Росгвардейцы разыскали девочку, которая пропала в Колпино

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Подростка обнаружили через несколько минут на остановке общественного транспорта.

Росгвардейцы Колпинского района вернули женщине пропавшую дочь. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 13 октября в Колпино. 

Всем дежурным нарядам вневедомственной охраны были переданы приметы 17-летней девочки, которая ушла из дома и не вернулась. На связь с родителями она не выходила. 

Разыскиваемую обнаружили через несколько минут на остановке общественного транспорта напротив железнодорожной станции Колпино. Девушку отвезли в 55-й отдел полиции и передали матери. 

Ранее мы рассказывали о том, что добровольцы ищут пропавшего пенсионера в Петербурге. Его местонахождение неизвестно с 14 октября. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: колпино, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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