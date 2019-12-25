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Добровольцы ищут пропавшего пенсионера в Петербурге
Сегодня, 14:39
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Добровольцы ищут пропавшего пенсионера в Петербурге

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Его местонахождение неизвестно с 14 октября.

В Петербурге пропал 79-летний местный житель. Его местонахождение остается неизвестным с 14 октября, рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Северо-Запад". 

По данным добровольцев, пенсионер ушел из дома накануне. Приметы: рост составляет 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. На нем были серая кофта, синие штаны и тапки. 

Если вы знаете что-либо о пропавшем, позвоните на номер телефона инфорга Виктории: +7 (911) 167-76-70. Еще можно набрать самому ПСО: 8 (800) 505-45-47, а также в "112". 

Ранее на Piter.TV: спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса у деревни Пупышево. Пострадавшего нашли сегодня утром, он уже передан родственникам. От госпитализации отказался. 

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад" 

Теги: пропал человек, псо
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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