Добровольцы ищут пропавшего пенсионера в Петербурге

Его местонахождение неизвестно с 14 октября.

В Петербурге пропал 79-летний местный житель. Его местонахождение остается неизвестным с 14 октября, рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Северо-Запад".

По данным добровольцев, пенсионер ушел из дома накануне. Приметы: рост составляет 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. На нем были серая кофта, синие штаны и тапки.

Если вы знаете что-либо о пропавшем, позвоните на номер телефона инфорга Виктории: +7 (911) 167-76-70. Еще можно набрать самому ПСО: 8 (800) 505-45-47, а также в "112".

Ранее на Piter.TV: спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса у деревни Пупышево. Пострадавшего нашли сегодня утром, он уже передан родственникам. От госпитализации отказался.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"