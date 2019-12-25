Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса у деревни Пупышево

Пострадавшего нашли сегодня утром: он уже передан родственникам.

В Волховском районе Ленинградской области прошли поисковые работы. Об этом сообщили 15 октября в Аварийно-спасательной службе региона.

Накануне на пульт оперативного дежурного поступили сведения о том, что мужчина ушел в лес у деревни Пупышево и не вернулся. К поискам привлекли смену поисково-спасательного отряда Новой Ладоги и добровольцев. Пострадавшего нашли сегодня утром: он уже передан родственникам. Госпитализация местному жителю не потребовалась.

При прогулке в лесном массиве обязательно предупреждайте близких о своих планах. Также стоит взять заряженный мобильный телефон для связи. Рекомендуется одеваться в яркие цвета, чтобы вас было легче найти.

Ранее мы рассказывали о том, что в подъезде дома в Кудрово обнаружили пятилетнюю девочку. Личность несовершеннолетней устанавливается, разыскиваются ее законные представители.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти