Пожилой петербуржец пропал 25 октября

Если вам известно что-либо о пенсионере, позвоните, пожалуйста, инфоргам.

В Петербурге продолжаются поиски 79-летнего местного жителя, который пропал два дня назад. Его местоположение остается неизвестным с 25 октября, сообщили сегодня в поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Приметы мужчины 1947 года рождения: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. На нем были зеленая куртка, черные штаны и ботинки, а также шапка-ушанка.

Если вам известно что-либо о пенсионере, позвоните, пожалуйста, инфоргам: +7 (921) 957-31-16 (Петр), +7 (911) 167-76-70 (Виктория). Кроме того, можно набрать на номер самого ПСО: 8 (800) 505-45-47.

Ранее мы рассказывали о том, что за первый год ПСО "Северо-Запад" нашел 359 пропавших. За это время была разработана собственная система координации поисковых операций.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"