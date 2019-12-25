За первый год отряд "Северо-Запад" нашел 359 пропавших людей

Более 2 тысяч заявок поступило в отряд "Северо-Запад" за первый год работы.

Поисково-спасательный отряд "Северо-Запад" 7 октября отметил первый год работы. За 12 месяцев добровольцы получили 2113 заявок на поиск без вести пропавших. В 359 случаях людей удалось найти силами самого отряда.

В команде отметили, что главным результатом первого года считают работу добровольцев, которые участвовали в поисках, обзванивали медицинские учреждения и поддерживали связь с родственниками пропавших.

За год отряд разработал собственную систему координации поисковых операций. Информационные координаторы с ее помощью создают ориентировки и публикации о пропавших, а также могут оперативно связываться с больницами. Координаторы поиска размещают задачи для участников и отслеживают передвижение поисковых групп на карте в режиме реального времени. Для поисковиков также разработали приложение, позволяющее записывать и загружать треки. Системой и приложением пользуются не только добровольцы "Северо-Запада", но и поисковые отряды из других регионов России.

Отряд также наладил сотрудничество с крупными интернет-сообществами, которые помогают распространять ориентировки. По словам добровольцев, значительное количество пропавших удалось найти благодаря сообщениям очевидцев, поступавшим через группу оперативного оповещения.

За первый год участники команды прошли обучение по руководству поисковыми группами, оказанию первой помощи и эвакуации пострадавших. Кроме того, отряд выстроил взаимодействие с другими поисково-спасательными организациями и государственными службами.

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Фото: поисково-спасательный отряд "Северо-Запад"