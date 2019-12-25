  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара в Киришах из дома эвакуировали жильцов и котов
Сегодня, 16:23
309
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара в Киришах из дома эвакуировали жильцов и котов

0 0

Все обстоятельства и причины происшествия установят дознаватели.

В Киришах произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Ленинградской области. По предварительным данным, в результате погибших и пострадавших нет. 

Информация о возгорании на проспекте Ленина поступила на пульт спасателей 10 сентября в 11:46. В пятиэтажном панельном доме полыхала квартира. Были эвакуированы 10 жильцов и три кота, троих спасли с помощью спасательных устройств. Все обстоятельства и причины происшествия установят дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: в Гатчинском округе между деревнями Лампово и Орлино накануне сгорели 28 кип сена. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра. Огонь тушили сотрудники 106-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: кириши, пожар
Категории: Новости Ленинградской области, Пожар, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии