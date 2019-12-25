В Гатчинском округе сгорели 28 кип сена

Общая площадь горения составила 42 квадратных метра.

Вечером в минувшую среду, 9 сентября, в Гатчинском районе Ленинградской области произошел пожар. Сообщение о возгорании между деревнями Лампово и Орлино поступило около 19:23.

На поле загорелось сложенное в кучу сено. Огонь уничтожил 28 кип прессованной массы, общая площадь горения составила 42 квадратных метра. Возгорание ликвидировали сотрудники 106-й пожарной части Гатчинского отряда "Леноблпожспас".

По данным ведомства, за дежурные сутки с 9 на 10 сентября областные спасатели выезжали на тушение пожаров четыре раза. В двух других случаях горели бытовые и строительные отходы.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе "Кола" под Дусьево фура протаранила несколько легковушек.

Фото: Леноблпожспас