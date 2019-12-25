На трассе "Кола" под Дусьево фура протаранила несколько легковушек

В данный момент движение транспорта в сторону города ограничено одной полосой.

На 86-м километре федеральной трассы Р-21 "Кола" в сторону Санкт-Петербурга, у деревни Дусьево, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации МЧС по Ленинградской области, в аварию попали несколько автомобилей, включая большегрузы. Одно из столкновений произошло лоб в лоб. На место для оказания помощи и разбора завалов выехала дежурная смена 112 пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".

В ведомстве предоставили обновленные данные: участниками аварии стали два грузовых автомобиля и несколько легковых машин.

В результате столкновения медицинская помощь потребовалась двум людям – взрослому и ребенку 12 лет. В данный момент движение транспорта в сторону города ограничено одной полосой. Водителям рекомендуется искать пути объезда через прилегающие дороги.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка погибла под колесами трамвая №23 в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV