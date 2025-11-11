Пенсионерка погибла под колесами трамвая №23 в Невском районе Петербурга

Личность погибшей устанавливается. Из-за происшествия движение общественного транспорта было полностью заблокировано.

Утром 4 сентября на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Антонова-Овсеенко произошла трагедия. Как сообщили в соцсетях, жертвой стала пожилая женщина, вышедшая из салона трамвая маршрута №23.

По предварительным данным, инцидент произошел в 10:06. Пассажирка с тележкой покинула вагон после завершения высадки и начал двигаться вдоль стоящего состава к пешеходному переходу. Потеряв равновесие, пенсионерка упала в пространство между кузовом движущегося вагона (между третьей и четвертой дверью) и рельсами.

На месте работают сотрудники полиции, территория огорожена. Личность погибшей устанавливается. Из-за происшествия движение общественного транспорта было полностью заблокировано.

В связи с аварией "Организатор перевозок" изменил трассы четырех маршрутов:

№ А: следует через ул. Дыбенко — пр. Солидарности — ул. Коллонтай;

№ 23: работает на участке от пр. Солидарности до конечной станции "Боткинская ул.";

№ 27: направлен от ст. м. "Рыбацкое" до р. Оккервиль по ул. Дыбенко;

№ 39: изменен путь от "Обуховского завода" до ст. м. "Новочеркасская" также через ул. Дыбенко и пр. Солидарности.

Ранее мы сообщили о том, что пухтовоз перевернулся на съезде с А-120 на Киевское шоссе.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер