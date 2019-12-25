Пухтовоз перевернулся на съезде с А-120 на Киевское шоссе

Водитель транспортного средства не пострадал, однако инцидент спровоцировал серьезные проблемы для движения.

На пересечении трассы А-120 ("Магистральная") и Киевского шоссе у поселка Большие Колпаны произошло крупное ДТП. По данным в социальных сетях, водитель потерял управление, из-за чего грузовой пухтовоз опрокинулся.

Водитель транспортного средства не пострадал, однако инцидент спровоцировал серьезные проблемы для движения. Из поврежденного топливного бака начал вытекать дизель, сделав дорожное полотно крайне скользким.

По сообщениям очевидцев, проезд для большегрузов сейчас сильно затруднен – на месте собирается многокилометровая пробка. На участке работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий аварии и предотвращением экологической угрозы.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с поездом у станции Сергиево ранена 28-летняя девушка.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер