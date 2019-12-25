В ДТП с поездом у станции Сергиево ранена 28-летняя девушка

Водитель скрылся, а пассажирка в больнице после удара с электричкой.

В столкновении электрички и легкового автомобиля, которое произошло 1 сентября у станции Сергиево в Петербурге, пострадала 28-летняя пассажирка. Девушка получила сотрясение мозга. Водитель — 34-летний мужчина — скрылся с места аварии.

Инцидент случился около 18:30 на переезде между станциями Лигово и Стрельна. Легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой сообщением Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

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Фото: Telegram / "Солнечный город. Новости"