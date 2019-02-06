На 8-й Советской мигрантка ранила сожителя ножом

В отношении нее составлен административный материал по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Полиция Петербурга задержала женщину, ранившую сожителя ножом во время конфликта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России.

Правоохранителям Центрального района 11 июля поступила информация о нападении на мужчину на 8-й Советской улице. Ссора возникла между 32-летней мигранткой и ее 33-летним избранником. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Подозреваемую поймали по горячим следам и доставили в отдел. В отношении нее составлен административный материал по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ пока только за нарушение миграционного законодательства.

Ранее на Piter.TV: рецидивистку обвиняют в нападении с ножом на сожителя в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV