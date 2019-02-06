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На 8-й Советской мигрантка ранила сожителя ножом
Сегодня, 10:19
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На 8-й Советской мигрантка ранила сожителя ножом

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В отношении нее составлен административный материал по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Полиция Петербурга задержала женщину, ранившую сожителя ножом во время конфликта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России. 

Правоохранителям Центрального района 11 июля поступила информация о нападении на мужчину на 8-й Советской улице. Ссора возникла между 32-летней мигранткой и ее 33-летним избранником. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Подозреваемую поймали по горячим следам и доставили в отдел. В отношении нее составлен административный материал по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ пока только за нарушение миграционного законодательства. 

Ранее на Piter.TV: рецидивистку обвиняют в нападении с ножом на сожителя в Красногвардейском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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