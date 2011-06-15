Рецидивистку обвиняют в нападении с ножом на сожителя в Красногвардейском районе

Женщина угрожала мужчине убийством.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трижды судимой 32-летней женщины. Ей вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщило надзорное ведомство.

По версии следствия, в декабре прошлого года фигурантка поссорилась с сожителем. Во время конфликта она угрожала мужчине убийством, а затем ударила его кухонным ножом в левое плечо.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец отправлен в колонию за хулиганство в магазине в Зеленогорске. Мужчина угрожал сотрудникам и покупателям.

Фото: Piter.TV