Неизвестный метнул коктейль Молотова в окно почты на Большевиков

Возбуждено уголовное дело о терроризме.

В среду, 25 декабря, пв окно отделения "Почты России" на проспекте Большевиков в Петербурге была брошена бутылка с зажигательной смесью. Согласно данным АН "Оперативное прикрытие", инцидент обошелся без пострадавших. В результате броска бутылки с горючей жидкостью оплавилась металлическая рама окна.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, изъяли для дальнейшего изучения фрагменты полулитровой емкости и кусок марли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме.

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемый в поджоге банкоматов в Колпино заключен под стражу.

Фото: Piter.TV