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Неизвестный метнул коктейль Молотова в окно почты на Большевиков
Сегодня, 9:12
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Неизвестный метнул коктейль Молотова в окно почты на Большевиков

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Возбуждено уголовное дело о терроризме.

В среду, 25 декабря, пв окно отделения "Почты России" на проспекте Большевиков в Петербурге была брошена бутылка с зажигательной смесью. Согласно данным АН "Оперативное прикрытие", инцидент обошелся без пострадавших. В результате броска бутылки с горючей жидкостью оплавилась металлическая рама окна.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, изъяли для дальнейшего изучения фрагменты полулитровой емкости и кусок марли.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме.

Ранее мы сообщили о том, что подозреваемый в поджоге банкоматов в Колпино заключен под стражу.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм,

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