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Подозреваемый в поджоге банкоматов в Колпино заключен под стражу
Сегодня, 16:36
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Подозреваемый в поджоге банкоматов в Колпино заключен под стражу

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Мужчина разливал на банкоматы принесенную с собой горючую жидкость и поджигал их.

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в поджоге банкоматов. Мужчине вменяют ч. 1 ст. 205 УК РФ (два эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Следствие полагает, что пенсионер проник в помещения трех банков в Колпино – на улицах Тверской и Тазаева, а также на проспекте Ленина. Он разливал на банкоматы принесенную с собой горючую жидкость и поджигал их. В результате в одном из помещений произошел взрыв, в другом случилось возгорание. В третьем преступный умысел до конца довести не получилось. 

Мужчину задержали 21 декабря, обвинение не предъявлялось. Срок меры – по 20 февраля 2025 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в поджоге почты под Всеволожском. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: колпинский районный суд, поджог банкоматов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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