В Петербурге отправлен в СИЗО обвиняемый в избиении девушки и убийстве ее собак на бульваре Трудящихся

Пострадавшей диагностировали ушибленные раны теменной области.

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применение предмета, используемого в качестве оружия), п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 16 октября.

По версии следствия, 11 октября фигурант в квартире дома 3 по бульвару Трудящихся в Колпино, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с 21-летней девушкой, избил ее напильником. Пострадавшей диагностировали ушибленные раны теменной области: они по признаку кратковременного расстройства здоровья расцениваются как легкий вред здоровью.

Кроме того, злоумышленник задушил собаку породы чихуахуа и нанес беспородному псу не менее двух ударов напильником по голове. Питомцы погибли на месте.

Мужчину задержали 14 октября, на следующий день ему предъявили обвинение. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав стражу по 13 декабря.

Ранее мы рассказывали о том, что на Русановской улице мужчина, которого нашли под деревом, избил водителя "скорой" и повредил автомобиль.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга