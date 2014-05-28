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На Русановской улице мужчина, которого нашли под деревом, избил водителя "скорой" и повредил автомобиль

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Дебошира уже доставили в отделение полиции.

В Петербурге задержан 41-летний мужчина, который избил водителя скорой помощи, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 13 октября росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в машине "скорой", находившейся неподалеку от перекрестка Русановской улицы и Октябрьской набережной, сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте был обнаружен нетрезвый горожанин. 

Предварительно, медики прибыли по этому адресу после поступивших от петербуржцев данных о неподвижно лежащем на газоне под деревьями мужчине. Однако во время медицинского осмотра он внезапно очнулся и попытался напасть на медицинских работниц. Женщин хотел защитить 49-летний водитель, в результате чего дебошир нанес ему побои, порвав также куртку и разбив смартфон. Помимо этого, неадекват ударил по кузову медицинской машины, чем повредил его. 

Росгвардейцы задержали нападавшего с помощью наручников. Бригада скорой помощи подтвердила, что мужчине не требуется госпитализация, из-за чего сотрудники вневедомственной охраны доставили его в 24-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный избил водителя автобуса в поселке имени Свердлова. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение на водителя скорой, русановская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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