На Русановской улице мужчина, которого нашли под деревом, избил водителя "скорой" и повредил автомобиль

Дебошира уже доставили в отделение полиции.

В Петербурге задержан 41-летний мужчина, который избил водителя скорой помощи, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 13 октября росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в машине "скорой", находившейся неподалеку от перекрестка Русановской улицы и Октябрьской набережной, сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте был обнаружен нетрезвый горожанин.

Предварительно, медики прибыли по этому адресу после поступивших от петербуржцев данных о неподвижно лежащем на газоне под деревьями мужчине. Однако во время медицинского осмотра он внезапно очнулся и попытался напасть на медицинских работниц. Женщин хотел защитить 49-летний водитель, в результате чего дебошир нанес ему побои, порвав также куртку и разбив смартфон. Помимо этого, неадекват ударил по кузову медицинской машины, чем повредил его.

Росгвардейцы задержали нападавшего с помощью наручников. Бригада скорой помощи подтвердила, что мужчине не требуется госпитализация, из-за чего сотрудники вневедомственной охраны доставили его в 24-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный избил водителя автобуса в поселке имени Свердлова.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти