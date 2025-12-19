В Невском районе с опережением графика достроена новая поликлиника на 420 посещений в смену

Медицинский комплекс станет филиалом Городской поликлиники № 8.

В Невском районе Санкт-Петербурга завершено строительство новой поликлиники, рассчитанной на обслуживание до 35 тысяч жителей, включая 9,6 тысячи детей. Медицинский комплекс станет филиалом Городской поликлиники № 8 и начнёт принимать пациентов уже в этом году, рассказал портал "Строительный Петербург".

Учреждение рассчитано на 420 посещений в смену и включает полный спектр амбулаторной помощи. В здании разместились инфекционные отделения для взрослых и детей, блоки лучевой и функциональной диагностики, отделения восстановительного лечения, хирургии и эндоскопии, терапевтические и педиатрические кабинеты, а также подразделение скорой помощи.

Поликлиника построена за счёт средств застройщика и передана городу безвозмездно. Начальник отдела продукта и аналитики Группы ЦДС Наталья Кукушкина рассказала, что строительство стартовало в августе 2024 года и было завершено с опережением графика — объект ввели в эксплуатацию уже в декабре 2025 года. По её словам, здание полностью оснащено оборудованием, подключено ко всем инженерным сетям, а процесс передачи учреждения медицинскому пользователю планируется завершить в феврале.

Особое внимание при проектировании уделили внешнему облику и внутреннему пространству поликлиники. Фасады здания выполнены в соответствии с колерной картой Санкт-Петербурга и гармонично вписаны в окружающую застройку квартала. Наталья Кукушкина отметила, что дизайн интерьеров разрабатывался в тесном взаимодействии с будущим пользователем объекта. Были учтены пожелания по цветовой гамме, материалам и оформлению помещений, чтобы сделать пространство комфортным как для взрослых, так и для детей.

Для удобства навигации каждый этаж оформлен в собственной цветовой концепции. Такой приём помогает посетителям интуитивно ориентироваться в здании и быстрее находить нужные кабинеты — решение, которое застройщик уже применял при реализации других социальных объектов.

Поликлинический комплекс общей площадью 9645 квадратных метров расположен на Русановской улице, дом 30, строение 1.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"