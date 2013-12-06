Неизвестный избил водителя автобуса в поселке им. Свердлова

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы предпринимают меры для розыска и задержания нападавшего.

В воскресенье, 13 октября, в 12:52 в полицию Всеволожского района поступило заявление от 56-летнего водителя автобуса. Мужчина сообщил, что его избил неизвестный.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в ходе проверки было установлено, что инцидент произошел на конечной остановке в поселке имени Свердлова. Неизвестный вошел в кабину автобуса и несколько раз ударил водителя по лицу. Затем он вышел на улицу и нанес несколько ударов по корпусу автобуса, после чего скрылся с места происшествия. Водитель отказался от медицинской помощи.

Полиция начала расследование произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы предпринимают меры для розыска и задержания нападавшего.