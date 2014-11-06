Молодой человек стрелял с балкона многоэтажки в Мурино

С места происшествия было изъято аэрозольное устройство и два патрона "Сигнал охотника". В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 10 октября, в отделение полиции Всеволожского района обратился 33-летний житель дома №57 по улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Он сообщил, что из дома напротив, с балкона третьего этажа, неизвестный начал стрелять в воздух.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, тот же вечер, около 21:00, сотрудники уголовного розыска, реализуя комплекс оперативных мероприятий, задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 20-летний безработный молодой человек. Задержание произошло в квартире дома №59 по улице Шоссе в Лаврики. С места происшествия было изъято аэрозольное устройство и два патрона "Сигнал охотника".

Задержанный был доставлен в полицейский участок, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV