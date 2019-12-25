Грабители вынесли имущество на 47 млн рублей из дома бизнесмена в Парголово

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту разбоя.

Предприниматель из Выборгского района Петербурга стал жертвой ограбления в своем доме. По данным Piter.TV, четверо злоумышленников вынудили его отдать наличные деньги, ценные вещи и автомобили общей стоимостью почти 47 млн рублей. Полиция начала расследование.

Инцидент произошел вечером в среду, 9 октября. Вернувшись домой в Парголово, 32-летний предприниматель обнаружил четырех незнакомцев. Они угрожали ему и вынудили подписать договор купли-продажи, после чего забрали 6,9 млн рублей, золотые часы "Ролекс", ювелирные украшения и два китайских автомобиля. Потерпевший обратился в полицию на следующий день.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту разбоя.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти мужчина ограбил пенсионера-собутыльника.

Фото: Piter.TV