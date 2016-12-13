В Ленобласти мужчина ограбил пенсионера-собутыльника

Он распылил в лицо 82-летнему пенсионеру содержимое аэрозольного баллона.

В Ленинградской области задержан местный житель за разбойное нападение на своего собутыльника. Об этом рассказали в МВД по Северной столице и Ленобласти.

Вечером 8 октября в полицию обратился местный житель с сообщением, о том, что его знакомый напал на другого мужчину, распылил перцовый баллон и украл деньги.

Полицейские выяснили, что в поселке Красный Бор в доме 6 по улице Культуры один из собутыльников в ходе совместного распития спиртных напитков распылил в лицо 82-летнему пенсионеру содержимое аэрозольного баллона, после чего из кармана его брюк похитил кошелек, в котором находились 2 500 рублей и с места происшествия скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Оперативно у дома 6 по улице Культуры по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 33-летний мужчина.

Также ранее был задержан дебошир, который испортил ножом дорогую иномарку в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv