Задержан дебошир, который испортил ножом дорогую иномарку в центре Петербурга

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Задержан дебошир, испортивший дорогую иномарку в центре Петербурга. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 октября поступило заявление от 36-летней петербурженки о том, что 30 сентября, когда она находилась в салоне своего автомобиля Range Rover, у дома 28-30 по Садовой улице неизвестный преступник три раза ударил ножом по капоту её машины. Также незнакомец угрожал автомобилистке расправой.

Вечером 8 октября у дома 79 по улице Марата по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 49-летний неработающий местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Ранее житель Ленобласти разбил камнем стекло автобуса в Светогорске.

Видео: МВД по СПб и ЛО