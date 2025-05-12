Range Rover угодил в яму на Ленинском проспекте после ливня

Внедорожник угодил в яму после ливня в Петербурге.

На юго-западе Петербурга, неподалёку от перекрёстка Ленинского проспекта и Маршала Жукова, произошёл очередной провал асфальта. В образовавшуюся дыру угодил внедорожник Range Rover. Инцидент случился около 16:00 5 сентября, сразу после сильного дождя, который обрушился на город. По словам очевидцев, автомобиль находился в яме не менее часа, а рядом стоял мужчина, предположительно водитель, оценивавший повреждения.

На место прибыла аварийная бригада, но машина оставалась в том же положении. Причины провала пока не называются, но, вероятно, они связаны с размытием грунта из-за обильных осадков. Владельцу Range Rover предстоит оценить ущерб и разбираться с ремонтом.

Фото: пресс-служба ГАИ