Недостроенный торговый комплекс снесут на проспекте Энтузиастов по решению суда

Сейчас объект не имеет владельца.

В Петербурге на проспекте Энтузиастов планируют снести недостроенный торговый комплекс. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом. Суд установил, что здание возвели без законных оснований. Инвестор, который должен был заниматься строительством, не выполнил свои обязательства. Договор с ним расторгли через суд.

По решению суда инвестор обязан был снести постройку, но не сделал этого добровольно. Сейчас объект не имеет владельца. Комитет по контролю за имуществом получил заключение государственной экспертизы о стоимости работ по сносу здания. На следующем этапе проведут конкурс для выбора подрядной организации. После завершения конкурса подпишут госконтракт, и снос самовольной постройки начнется в соответствии с планом.

Фото: ККИ