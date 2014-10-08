В Петербурге планируется строительство нового автомобильного тоннеля

В Кировском и Московском районах Северной столицы может появиться подземная транспортная артерия.

В Петербурге началась работа над проектом планировки территории для строительства нового автомобильного тоннеля. Об этом сообщили в Комитете по градостроительству и архитектуре. Проект предполагает продление проспекта Народного Ополчения от Краснопутиловской до Кубинской улицы с организацией дороги на четыре-шесть полос. Разработкой займется Дирекция транспортного строительства.

Ключевым элементом станет тоннель, который соединит проспект Народного Ополчения с Бассейной улицей. Необходимость такого решения эксперты объясняют сложной инфраструктурой в этом месте: здесь пересекаются Балтийский ход железной дороги и эстакады Западного скоростного диаметра. Руководитель проектов компании STEP City Георгий Фролов отметил, что возведение путепровода потребовало бы значительного пространства для разгона, которого нет из-за плотной жилой застройки и парка Авиаторов, поэтому вариант с тоннелем более целесообразен.

Директор Ассоциации "Дормост" Кирилл Иванов подчеркнул, что тоннели для города — явление редкое, но необходимое. Среди их преимуществ — компактность и меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с эстакадами. При этом эксперты предупреждают о возможных сложностях: новый коридор может пересечь крупные поперечные магистрали, такие как Ленинский проспект и Краснопутиловская улица, что потребует от проектировщиков тщательной проработки конфигурации пересечений. Срок предоставления документации установлен до 4 февраля 2027 года. Также в стадии разработки находятся другие тоннельные проекты: у моста Александра Невского с контрактом на 106,9 миллиона рублей и под железнодорожными путями у Московского вокзала в рамках продления улицы Черняховского.

