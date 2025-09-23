Волковский проспект в Петербурге перекрывали из-за подозрительного предмета

Движение на участке трассы во Фрунзенском районе было ограничено более часа. Причиной стали опасения, связанные с обнаружением беспилотного летательного аппарата или его фрагмента.

В пятницу, 27 марта, автомобилистам во Фрунзенском районе Северной столицы пришлось искать пути объезда из-за временного ограничения движения по Волковскому проспекту. По информации, полученной от очевидцев, участок улицы был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает источник, причиной перекрытия могло стать обнаружение на крыше одноэтажной пристройки, расположенной вблизи бизнес-центра, предполагаемого фрагмента беспилотника. В самом здании офисов эвакуация персонала не проводилась. Однако из техникума, находящегося примерно в 200 метрах от этого места, сегодня вывели учащихся. Студентов организованно сопроводили до станции метрополитена.

Из-за оцепления возникли затруднения в движении транспорта на Бухарестской улице на участке от пересечения с Волковским проспектом до улицы Салова. К 15:00 движение по Волковскому проспекту полностью восстановили.