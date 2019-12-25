  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во время пожара на Просвещения пострадал мужчина
Сегодня, 8:55
183
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара на Просвещения пострадал мужчина

0 0

В трехкомнатной квартире полыхало на площади 5 квадратных метров.

В Выборгском районе Петербурга ночью 20 апреля произошел пожар с пострадавшим, рассказали в МЧС России. Информация о возгорании на проспекте Просвещения поступила на пульт спасателей в 03:33.

В трехкомнатной квартире полыхало на площади 5 квадратных метров. С огнем справились к 03:58 три единицы техники и 15 спасателей. В результате травмы получил владелец жилища, его госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: 16 апреля в Приморском районе загорелись пять автомобилей. Во дворе жилого дома на Шуваловском проспекте сначала полыхали три машины – ВАЗ и JETOUR. Также пламя перекинулось на Hyundai и Toyota. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии