Во время пожара на Просвещения пострадал мужчина

В Выборгском районе Петербурга ночью 20 апреля произошел пожар с пострадавшим, рассказали в МЧС России. Информация о возгорании на проспекте Просвещения поступила на пульт спасателей в 03:33.

В трехкомнатной квартире полыхало на площади 5 квадратных метров. С огнем справились к 03:58 три единицы техники и 15 спасателей. В результате травмы получил владелец жилища, его госпитализировали в больницу. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели.

Ранее на Piter.TV: 16 апреля в Приморском районе загорелись пять автомобилей. Во дворе жилого дома на Шуваловском проспекте сначала полыхали три машины – ВАЗ и JETOUR. Также пламя перекинулось на Hyundai и Toyota.

