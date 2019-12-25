Пять автомобилей загорелись на Шуваловском проспекте
Сегодня, 8:47
К настоящему времени сведений о пострадавших нет.

Ночью 16 апреля в Приморском районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. Информация о возгорании на Шуваловском проспекте, 74к2, поступила на пульт спасателей в 03:52. 

Во дворе жилого дома полыхали три автомобиля – ВАЗ и JETOUR, огонь полностью уничтожил их. Также пламя перекинулось на другие две машины марок Hyundai и Toyota. Транспортные средства потушили к 04:21 два пожарных расчета и 10 человек личного состава. 

К настоящему времени сведений о пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на месте пожара в поселке Новый Учхоз в Ленинградской области нашли тело человека. В двухкомнатной квартире общей площадью 55 квадратных метров загорелась обстановка на 45 квадратных метрах.

Фото: Piter.TV 

