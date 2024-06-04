На месте пожара в поселке Новый Учхоз нашли тело человека

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел смертельный пожар, сообщили в МЧС России 15 апреля.

В пятиэтажном доме на площади Усова в поселке Новый Учхоз в двухкомнатной квартире общей площадью 55 квадратных метров загорелась обстановка на 45 квадратных метрах. К месту первыми прибыли 42-я и 43-я пожарные части ФПС ГПС.

В жилище обнаружили биологические останки, их принадлежность устанавливают следователи совместно с дознавателями. Были эвакуированы 12 человек, сведений о пострадавших пока нет.

МЧС России напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в жилых домах. Установите в квартирах автономные дымовые извещатели. В случае пожара немедленно звоните на номер 112.

