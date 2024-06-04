  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На месте пожара в поселке Новый Учхоз нашли тело человека
Сегодня, 12:47
295
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На месте пожара в поселке Новый Учхоз нашли тело человека

0 0

Были эвакуированы 12 человек, сведений о пострадавших пока нет.

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел смертельный пожар, сообщили в МЧС России 15 апреля. 

В пятиэтажном доме на площади Усова в поселке Новый Учхоз в двухкомнатной квартире общей площадью 55 квадратных метров загорелась обстановка на 45 квадратных метрах. К месту первыми прибыли 42-я и 43-я пожарные части ФПС ГПС. 

В жилище обнаружили биологические останки, их принадлежность устанавливают следователи совместно с дознавателями. Были эвакуированы 12 человек, сведений о пострадавших пока нет. 

МЧС России напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности в жилых домах. Установите в квартирах автономные дымовые извещатели. В случае пожара немедленно звоните на номер 112. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что в деревне Висдино в Ленобласти сгорел магазин. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии