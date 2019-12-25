В деревне Висдино в Ленобласти сгорел магазин

В Кингисеппском районе Ленинградской области ночью 15 апреля произошел пожар, рассказали в МЧС России.

В деревне Висдино на Ижорской улице загорелся магазин, где продавали игрушки, хозяйственные товары и одежду. Полыхало одноэтажное каменное здание размером 10 на 30 метров, площадь пожара составила 44 квадратных метра. К счастью, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия установят дознаватели.

Ранее на Piter.TV: накануне в Колпино на Пролетарской улице произошел смертельный пожар в трехкомнатной квартире. Огонь охватил кухню площадью 5 квадратных метров. Локализовали пламя примерно за час 15 спасателей и три единицы техники. В результате погибла пожилая владелица жилища.

