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Испуганная лошадь скакала по Московскому проспекту и падала на дорогу
Сегодня, 22:40
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Испуганная лошадь скакала по Московскому проспекту и падала на дорогу

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По предварительной информации, животное могло испугаться сумки на седле.

Вечером 22 июня в Адмиралтейском районе Петербурга произошёл необычный инцидент. Испуганная лошадь несколько часов носилась по улицам в районе станции метро "Технологический институт", выбегая на дороги и тротуары.

По словам очевидцев, около 19:37 животное заметили на 1-й Красноармейской улице, откуда оно проскакало в сторону Московского проспекта. Спустя некоторое время лошадь вновь увидели на Московском проспекте — она выбежала со 2-й Красноармейской улицы и едва не сбила велосипедиста и женщину-пешехода.

Очевидец произошедшего рассказал, что животное сорвалось и понесло, несколько раз падало и вставало, после чего снова пускалось в галоп. По предварительной информации, лошадь могла испугаться сумки, закреплённой на седле, после чего убежала от владельцев.

Где сейчас находится животное и удалось ли его поймать, на данный момент неизвестно, информация уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что двух иногородних мужчин задержали за ссору с демонстрацией оружия в кафе на Чернышевского.

Фото:  Pxhere  (носит иллюстративный характер) 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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