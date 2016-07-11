Двух иногородних мужчин задержали за ссору с демонстрацией оружия в кафе на Чернышевского

Оба нарушителя были доставлены в отделение полиции, где в отношении каждого составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"): оружие конфисковали.

В воскресенье, 12 октября, в 23:02, правоохранительные органы Центрального района получили сигнал о происшествии в ресторане, находящемся по адресу: проспект Чернышевского, дом 5.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, установившие, что причиной обращения стала ссора между двумя отдыхающими, употреблявшими алкоголь: 26-летним жителем Новосибирска и 25-летним молодым человеком из Карелии. Во время конфликта сибиряк достал из кармана пневматический пистолет и демонстративно положил оружие на стол, напугав сотрудников заведения и окружающих гостей.

Оба нарушителя были доставлены в отделение полиции, где в отношении каждого составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"): оружие конфисковали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полиция проводит проверку по факту драки в саду "Сан-Галли".

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти