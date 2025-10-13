Полиция проводит проверку по факту драки в саду "Сан-Галли"

Правоохранители задержали одного из участников драки — 18-летнего молодого человека, проживающего в Шушарах.

Вечером 12 октября, в 20:19, полиция Центрального района получила сигнал о массовой драке возле дома №64 на Лиговском проспекте, в саду "Сан-Галли". Об этом инормирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники оперативно прибыли на место происшествия и задержали одного из участников драки — 18-летнего молодого человека, проживающего в Шушарах.

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где в его отношении составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"). Парень не объяснил причину своего поведения и был отправлен в специальное учреждение временного содержания.

Ведется расследование обстоятельств инцидента, выясняются мотивы конфликта и определяются остальные его участники.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти