Скандальная драка у "Лахта Центра" привела к уголовным срокам для строителей
Сегодня, 21:18
Они получили по 3 года.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Уулу Азимбеку и Уулу Каныбеку, работавшим на стройке "Лахта Центра". Их признали виновными в хулиганстве. Об этом сообщает "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга".

Инцидент произошёл в июне 2023 года. Между двумя группами строителей на территории комплекса возник конфликт. Через два дня Азимбек, Каныбек и другие участники, вооружённые металлическими кольцами и строительными касками, устроили драку на заправке возле "Лахта Центра", где рабочие обычно собираются после смены.

Суд назначил обоим обвиняемым по 3 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении других соучастников выделено в отдельное производство.

Ранее мы рассказывали о том, что у ресторана на Васильевском острове произошла драка из-за оплаты счета. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

