Житель Ленобласти разбил камнем стекло автобуса в Светогорске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Выборгского района Ленобласти задержала подозреваемого за повреждение автобуса на Красноармейской улице. Об этом рассказали в региональном МВД.

В полицию 6 октября обратился 63-летний водитель автобуса 126 маршрута. Он сообщил, что в 16:35 на автобусной остановке у дома 2 по Красноармейской улице в Светогорске неизвестный разбил камнем стекло задней двери автобуса.

Оперативно был задержан неработающий 36-летний житель Ленобласти. В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: unsplash