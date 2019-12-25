Житель Ленобласти разбил камнем стекло автобуса в Светогорске

Полиция Выборгского района Ленобласти задержала подозреваемого за повреждение автобуса на Красноармейской улице. Об этом рассказали в региональном МВД.
В полицию 6 октября обратился 63-летний водитель автобуса 126 маршрута. Он сообщил, что в 16:35 на автобусной остановке у дома 2 по Красноармейской улице в Светогорске неизвестный разбил камнем стекло задней двери автобуса.
Оперативно был задержан неработающий 36-летний житель Ленобласти. В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Рабфаковском переулке мужчина выстрелил в лицо собутыльнику из пневмата.
Фото: unsplash
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все