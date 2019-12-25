На Рабфаковском переулке мужчина выстрелил в лицо собутыльнику из пневмата

Подозреваемого разыскивает полиция.

Полиция Невского района разыскивает стрелка по людям из пневматического пистолета. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 октября поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 25-летний мужчина с травмой лица и шеи.

Было установлено, что 6 октября около 19:20 во дворе дома 9/1 по 1-му Рабфаковскому переулку пострадавший распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной. Во время внезапной ссоры мужчина выстрелил в лицо потерпевшему из пневматического пистолета.

Подозреваемого разыскивает полиция.

Ранее в Весёлом Посёлке мать и бабушка избили 12-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv